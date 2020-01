SKY – Tonelli-Sampdoria, il Napoli impone le condizioni per chiudere: le ultime

Arrivano gli ultimi aggiornamenti, sulla situazione Lorenzo Tonelli, in orbita Sampdoria, che resta il club che più fortemente vuole il difensore (nelle scorse ore si era parlato anche dell’interesse del Lecce).

A comunicarli è la redazione di Sky Sport, rivelando che il Napoli vuole il pagamento completo per concludere l’operazione, vista la situazione che si è creata lo scorso anno, quando la Sampdoria aveva concluso la trattativa con il riscatto a 20 presenze, salvo poi non farlo giocare, per non farlo arrivare a quota 20.