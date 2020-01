Sky – Il Milan non molla Politano: c’è, però, un problema nella trattativa

Secondo quanto si apprende dalla redazione di Sky Sport, ci sono ulteriori aggiornamenti sul futuro di Politano che è uno degli obiettivi di mercato del Napoli. Tuttavia sull’esterno ex Sassuolo sembra esserci anche il Milan che ha, tra i suoi obiettivi di mercato, quello di prendere un esterno offensivo. Ecco, quindi, che il calciatore italiano rappresenterebbe l’innesto ideale per il Diavolo che però non vorrebbe cedere ai cugini nerazzurri Kessié che invece è un obiettivo di mercato di Marotta.