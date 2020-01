CDS – Tonelli resta in uscita: dopo la trattativa saltata con la Samp, altre due squadre di A vogliono il difensore

Lorenzo Tonelli è fuori dal progetto del Napoli ed è uno degli esuberi da vendere a gennaio: il difensore toscano sembrava essere a un passo dalla Sampdoria, ma i blucerchiati non hanno trovato l’accordo con la società partenopea, per cui la trattativa è saltata. Ora sul difensore ex Empoli sono piombate Spal e Lecce, che vogliono migliorare i loro reparti difensivi con un innesto di esperienza, ed entrambe hanno individuato in Tonelli il profilo ideale da acquistare. Per ora, però, nessuna delle due società ha formulato un’offerta in queste ore, per cui la società azzurra aspetta un’offerta da parte delle due società. A riportarlo è il Corriere dello Sport.