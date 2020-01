L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nel corso dello speciale in onda su Sportitalia, ha svelato importanti aggiornamenti in merito al mercato in uscita del Napoli.

Di seguito le sue dochiarazioni:

“Non solo mercato in entrata, il Napoli è pronto a cedere in caso di offerte allettanti. Bisogna capire cosa vogliono fare con Hysaj e soprattutto con Gaetano, il quale è richiestissimo in Serie B. Per adesso Cristiano Giuntoli è impegnato a chiudere per Lobotka“.