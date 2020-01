Sportitalia, Pedullà: “Dopo Lobotka il Napoli prenderà un terzino, ma solo ad una condizione”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nel corso dello speciale in onda su Sportitalia, ha svelato importanti aggiornamenti in merito al mercato in entrata del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli sarà ancora protagonista in questo calciomercato. Dopo Lobotka e Demme, Cristiano Giuntoli vuole piazzare un altro colpo sulla fascia sinistra. Il nome in cima alla lista del diesse è quello di Leonardo Koutris, terzino greco dell’Olympiacos. Però, prima di operare in quella zona di campo, bisogna prima vendere gli attuali esuberi”.