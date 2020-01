UFFICIALE – Prima cessione in casa Napoli, andrà in Serie B. Ecco di chi si tratta

Adesso è ufficiale, Amato Ciciretti è un nuovo giocatore dell’Empoli. Dopo i vari prestiti, l’ex attaccante del Benevento saluta di nuovo Napoli questa volta per una nuova sfida in Serie B. E’ stata proprio la società toscana (che è molto vicina anche al prestito di Tutino) infatti, a ufficializzare l’acquisizione dell’ormai ex giocatore del Napoli, sul proprio sito web ufficiale. Di seguito il comunicato in questione: “L’Empoli FC comunica di aver acquisito raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Amato Ciciretti“.