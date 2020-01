SKY – Manca un solo dettaglio per vedere Lobotka in azzurro: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato di sky sport, Gianluca Di Marzio, siamo ai dettagli per la trattativa che vedrà il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka approdare all’ombra del Vesuvio. Napoli e Celta Vigo sono in trattative già da diverse settimane e, dopo aver trovato l’intesa sul prezzo del cartellino, l’ultimo nodo da sciogliere riguarda il tempo entro il quale gli azzurri pagheranno la somma di 21 milioni (più 5 di bonus) al club spagnolo. De Laurentiis infatti, preferirebbe versare la somma spalmata in 4 anni mentre il Celta preferirebbe ottenerli quanto prima soprattutto per poter avanzare subito un’offerta ufficiale per il sostituto dello slovacco, individuato nel profilo di Rodriguez.

La trattativa va avanti già da molto e, dopo l’arrivo di Demme, ADL è pronto nelle prossime ore a regalare un nuovo rinforzo a Gattuso. Seguiranno aggiornamenti.