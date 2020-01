SKY – E’ fatta per il ritorno di Caldara all’Atalanta: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sul suo portale, è tutto fatto per il ritorno all’Atalanta di Mattia Caldara. Il difensore centrale domani sarà a Bergamo per firma sul contratto e visite mediche, quest’ultime saranno fondamentali per la riuscita della trattativa perchè nei 18 mesi di avventura al Milan, Caldara non ha mai collezionato neanche una presenza in Serie A a causa dei suoi continui infortuni. Comunque, l’accordo trovato tra le due società è di un prestito gratuito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.