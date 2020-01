Alvino avverte: “Demme non ci sarà con la Lazio! Vi svelo cosa manca per l’ufficialità”

Il nuovo centrocampista azzurro, Diego Demme, sta per concludere la sua prima giornata in Italia ma ancora non c’è l’ufficialità di rito che, come sempre, verrà data dal presidente Aurelio De Laurentiis sul suo profilo twitter. Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, ha spiegato il perchè di questo ritardo sulla sua pagina twitter ufficiale: “Mancano ancora delle pratiche burocratiche da sistemare poi, Demme, sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli! Purtroppo però per Gattuso, il neo centrocampista tedesco non sarà a disposizione per la sfida di sabato contro la Lazio“.