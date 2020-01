Il Napoli non solo lavora per piazzare colpi immediati, ma guarda anche a quello che sarà il futuro di questa squadra.

Secondo quanto riporta Tutto Mercato Web, il club azzurro ha iniziato una trattativa con il Sassuolo per Jeremie Boga, ala sinistra dei neroverdi. Sono stati già avviati i primi contatti tra i due club, per portare il giocatore al Napoli, in estate. La risposta del Sassuolo, per cedere l’ivoriano, si aggira di poco sotto i 20 milioni di euro.