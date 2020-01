Sky, Modugno: “Amrabat ha la suggestione Inter, per Lobotka ci siamo quasi”

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha rilasciato alcune aggiornamenti sul mercato azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Penso per Amrabat ci sia ancora qualcosa da mettere a punto, allontanare definitivamente l’ombra dell’inter che ha interesse per il giocatore. Per Lobotka siamo molto vicini, da quello che mi risulta il Celta ha già individuato il sostituto, è un segnale per chiaro che va verso la chiusura della trattativa. Due giocatori che andrebbero a completare l’organico”.