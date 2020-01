Jean Seri è la nuova idea per il centrocampo in casa Napoli: il giocatore, attualmente in prestito al Galatasaray via Fulham, avrebbe già avuto dei primi contatti positivi con la dirigenza partenopea secondo Sky Sport.

Il piano di Giuntoli è infatti quello di chiudere due trattative in entrata per la linea mediana, Demme è vicinissimo, Lobotka resta la priorità, ma se il Celta continuasse a ritardare la cessione si potrebbe virare sul profilo sopracitato.