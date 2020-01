Pres. Pescara: “I giovani devono giocare e per questo non prenderemo Gaetano!”

Sul fronte cessioni c’è il nome di Gianluca Gaetano. A quanto pare però il ragazzo non partirà alla volta del Pescara. A confermarlo è il presidente Daniele Sebastiani, che ai microfoni di “Si Gonfia la Rete” ha affermato:

“Gaetano non lo prenderemo perché in quel ruolo siamo coperti. I giovani vanno presi per farli giocare e alla luce di ciò, se non possiamo far giocare Gaetano è inutile prenderlo. Il Napoli non me lo ha proposto e io stesso chiedo solo quando so che poi posso far giocare quei giovani. Palmiero è stato sfortunato perché si è infortunato ed è stato fuori quasi 2 mesi, ma sta rientrando. La sosta a gennaio della serie B la condivido. La classifica della serie B è molto corta: con una vittoria sei in cima e con una sconfitta rischi di cadere nella bagarre. Il Benevento sta facendo un campionato a sé: Vigorito ha allestito una squadra importante e merita la posizione che occupa. Tutte le altre invece possono ambire alle prime posizioni. La Salernitana è allestita per giocarsi i play off e sarà difficile affrontarla, come ogni gara della serie B”.