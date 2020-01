Tuttosport – Un club inglese si inserisce per Lobotka, lo slovacco ha rifiutato! Il retroscena

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, già oggi potrebbero esserci novità sul possibile passaggio di Stanislav Lobotka al Napoli. Lo slovacco, escluso nell’ultima partita giocata dal Celta Vigo, spinge affinché il suo attuale club e quello di ADL trovino una rapida intesa.

Per questo motivo lo slovacco ha già detto “no” alle altre proposte, come quella in extremis del West Ham, che aveva presentato al Celta un’offerta economicamente migliore. Insomma, il contdown è cominciato: il Napoli ha scelto Lobotka e Lobotka, a quanto pare, vuole solo l’azzurro.