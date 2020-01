MN – Calciomercato, i rinforzi arrivano da Verona? Offerta per un neroverde. Cosa manca per Lobotka, le ultime su rinnovi e cessioni

Termina la prima settimana della sessione invernale di calciomercato. La priorità degli azzurri è quella di trovare al più presto un regista (vertice basso) da mettere a disposizione di Gattuso. Dopo giorni di trattative il Napoli prova a stringere per Stanislav Lobotka: l’offerta per il centrocampista slovacco è ferma sui 18 milioni più bonus, la richiesta del Celta Vigo è di 20/21. Si aspetta un rilancio che può avvenire già nelle prossime ore. Il braccio di ferro con gli spagnoli è iniziato e De Laurentiis fa leva sulla forte volontà del giocatore di trasferirsi in maglia azzurra. Dopo l’ennesimo indizio social di ieri (leggi qui) e, soprattutto, la tribuna contro l’Osasuna, le intenzioni di Lobotka sono ormai chiare: vuole il Napoli a tutti i costi (nonostante offerte dalla Premier League). Infatti, col giocatore c’è già una base d’accordo per un contratto fino al 2024 a 1,8 milioni a stagione più bonus. Siamo (quasi) al traguardo.

Il Napoli lavora anche per il futuro e prova a chiudere per Sofyan Amrabat (cercato anche dall’Inter) e Amir Rrahmani del Verona. Le due operazioni sono slegate, ma con gli scaligeri c’è già un’intesa di massima per un’operazione complessiva da circa 35 milioni di euro. Cristiano Giuntoli sfrutta i buoni rapporti con il ds D’Amico ed il presidente Setti per opzionare anche Marash Kumbulla, difensore italo-albanese classe 2000 seguito anche da Inter, Atalanta e Lazio. I partenopei provano ad anticipare la concorrenza: si parte da una richiesta di 20 milioni. Da segnalare il forte interesse (per giugno) nei confronti di Jeremie Boga del Sassuolo. Il Napoli ha offerto all’attaccante ivoriano un quinquennale da 1,5 a stagione. Attenzione al Chelsea che ha un diritto di riacquisto.

In uscita si registra l’interesse del Marsiglia per Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino reclama spazio. Cagliari, Sampdoria e Lecce su Tonelli. L’Empoli prende Tutino e Ciciretti. Mezza Serie B su Gianluca Gaetano. Priorità ai rinnovi di Zielinski, Milik e Maksimovic. Si lavora anche per Allan. Situazione Mertens e Callejon in stand-by.

