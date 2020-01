Dalla Francia: bloccato il passaggio di Cavani all’Atletico Madrid, le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dell’Equipe, il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, avrebbe bloccato il trasferimento di Edinson Cavani agli spagnoli dell’Atletico Madrid. Il motivo, spiega il quotidiano francese, è la carenza di attaccanti in casa PSG e con le fasi finali della Champions alle porte, Tuchel pretende di avere il matador al suo fianco almeno fino alla fine della stagione. Al giugno poi, così come spiegato da Leonardo all’entourage del giocatore, l’ex attaccante del Napoli potrà firmare per qualsiasi club.