Sky – Ore decisive per Lobotka al Napoli, c’è solo un ostacolo: le ultime

Luca Marchetti, esperto di calciomercato Sky, ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Stanislav Lobotka ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“È ormai chiaro che Lobotka vuole il Napoli e la Champions League, ma il Celta sta lottando per non reteocedere, trovare alternative valide non è semplice. Gli azzurri offroni 18 milioni di euro, mentre il club spagnolo ne chiede 20-21. La differenza è sottile, ma il Celta prima di dare l’ok vuole avere in mano il sostituto”.