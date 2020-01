Laudisa: “Koutris più di un’ipotesi a sinistra. Lobotka? Solo questione di tempo”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Carlo Laudisa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’imminente mercato di gennaio che è ormai alle porte: “Il Napoli ha in pugno Lobotka, c’è il si del giocatore già da molto tempo e sta aspettando la risposta definitiva del Celta Vigo. La presenza in Spagna di Cristiano Giuntoli però, è un ulteriore indizio che la trattativa può chiudersi di qui a poco tempo. In più, se Gattuso valuterà Ghoulam inadatto sulla sinistra, oltre a Rodriguez, il Napoli sta valutando Koutris. Rispetto allo svizzero in forza al Milan, il greco è un profilo più giovane e, per questo motivo, è più gradito a Giuntoli. C’è però ancora da vedere la valutazione fatta dall’Olimpyacos per il terzino che sarà determinante per avanzare un’offerta o per virare su un altro profilo“