Koutris vuole vestire la maglia del Napoli! Intanto l’Olympiacos fissa il prezzo: i dettagli

Leonardo Koutris, terzino sinistro dell’Olympiacos, è entrato nel mirino del Napoli per rinforzare la fascia sinistra. Infatti, secondo quanto rilevato da “GonfiaLaRete.com”, gli azzurri non hanno fatto ancora nessun passo con la dirigenza greca, e per fare ciò bisogna attendere la cessione di almeno un calciatore fra Hysaj o Ghoulam. La richiesta dell’Olympiacos è di circa 8 milioni di euro e intanto il calciatore avrebbe dato la completa disponibilità a vestire la maglia del Napoli