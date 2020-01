D’Amico: “Vi spiego cosa serve al Napoli per riacquistare la compattezza persa con Ancelotti”

Il noto procuratore sportivo, Andrea D’Amico, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per fare il punto della situazione sul club di De Laurentiis: “Per risollevare questa situazione paradossale, il Napoli ha bisogno almeno di un paio di rinforzi. Gattuso, con il suo 433, proverà a ridare compattezza a un gruppo che, nonostante l’ultima vittoria con il Sassuolo, è ancora terribilmente indietro rispetto alle dirette concorrenti. Per farlo, ha bisogno di un regista già pronto ad essere schierato fin da subito e pare che stia per arrivare. Giuntoli è al lavoro per portare Lobotka in azzurro e chissà che non possa essere proprio lui l’uomo giusto al momento giusto per gli azzurri“.