Cosatas: “Lobotka è tranquillo e concentrato, vi dico quello che penso sul suo futuro”

Il difensore del Celta Vigo, David Costas, in conferenza stampa si è soffermato molto sul compagno di squadra Lobotka e sul suo futuro, queste le parole evidenziate da TMW: “Lobotka è molto concentrato e tranquillo in questo periodo, in ogni finestra di mercato succede la stessa cosa ma alla fine lui resta con noi a giocare. Sono convinto che ci aiuterà tantissimo da qui fino a fine stagione”. Parole abbastanza sicure quelle pronunciate dal difensore del Celta che sembra convinto del futuro del proprio compagno di squadra.