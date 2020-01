Accostato al Napoli, il futuro di Rodriguez sembra essere lontano dalla Serie A

Ricardo Rodriguez, difensore svizzero, accostato anche al Napoli, non rientra chiaramente nei piani di Pioli. Il giocatore ha voglia di giocare così da potersi preparare al meglio per gli Europei la prossima estate e preme per essere ceduto. Secondo le ultime notizie di Eurosport c’è un interessamento da parte del Psv che avrebbe già avanzato una proposta al Milan. Ricordiamo che il Napoli avrebbe proposto alla squadra di Milano, secondo quanto riportato da TuttoSport, un prestito con diritto di riscatto ma il club si dice interessato solo ad una cessione a titolo definitivo.