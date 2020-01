TMW – Cistana-Napoli, l’agente fa chiarezza sul futuro del suo assistito: le dichiarazioni

Nelle ultime settimane, anche Andrea Cistana, difensore del Brescia, è stato accostato al Napoli, nel mercato di gennaio. Ai microfoni di Tutto Mercato Web, però, il suo agente, Beppe Galli, ha chiarito quello che sarà il futuro del suo assistito.

Nel 2019 di Cistana c’è anche una convocazione in Nazionale.

“La convocazione in Nazionale va presa come un premio ad un ragazzo che farà parlare di se negli anni. È al primo anno di Serie A, deve ancora crescere”.

Immagino che non guardate al mercato di gennaio. Avanti insieme, con il Brescia.

“Deve finire il campionato con il Brescia e a fare bene. Quando terminerà il campionato vedremo. Ora conta il Brescia”.