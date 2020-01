CM – Futuro da scrivere per Mertens, il belga ha quattro scelte: la situazione

Il futuro di Dries Mertens è tutto ancora da scrivere. Il belga è ancora in scadenza di contratto (giugno 2020) e tra proposta di rinnovo e interesse di altri club, l’attaccante deve ancora decidere.

Il portale calciomercato.com ha fatto il punto su quella che sarà la situazione del giocatore:

“L’Inter ha mostrato un certo interesse per il giocatore, ma non per gennaio, visto che anche il presidente Aurelio De Laurentiis aveva avvisato che il giocatore, prima della scadenza, ha una clausola che non gli consente di accasarsi con club italiani. Sul tavolo anche le offerte di Borussia Dortmund, ma il giocatore non è convinto, e dell’Everton dell’ex tecnico azzurro Ancelotti. De Laurentiis, però, non ne vuole sapere: il belga resterà in azzurro, fino a scadenza di contratto. Dunque, per il belga sono quattro le scelte: rinnovo con il Napoli (a condizioni già esplicitamente dichiarate da De Laurentiis), Everton, Borussia Dortmund e Inter, ma al momento il giocatore non ha ancora deciso il suo futuro”.