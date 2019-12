Sky – E’ quasi fatta per Lobotka al Napoli: mancano solo alcuni dettagli!

Il futuro di Lobotka è sempre più tinto d’azzurro: come riporta la redazione di Sky, lo slovacco ha accettato l’offerta del Napoli e firmerà un contratto di 2 milioni per 5 anni. Anche la distanza tra il Napoli e il Celta sulla valutazione dello slovacco si è assottigliata; infatti, gli azzurri offrono 16 milioni + 2 di bonus, mentre il Celta ha abbassato le pretese a 20 milioni. Dunque c’è stato un forte avvicinamento tra le parti e mancherebbe solo l’ok del presidente degli iberici per far partire lo slovacco in direzione Napoli.