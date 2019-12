Monti: “Mi aspetto molto dal mercato, al Napoli servono solo due elementi per migliorare una rosa già competitiva”

Il noto giornalista, Gianluca Monti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’imminente finestra di mercato di gennaio: “Gli azzurri, probabilmente, non sono mai stati così forti. Hanno molti uomini dal tasso tecnico elevatissimo e che possono giocare in più posizioni del campo. L’unico profilo che manca è quello di un regista puro per ripassare al 433. Sicuramente, Giuntoli accontenterà Gattuso da questo punto di vista e, se ce ne fosse bisogno, chiuderà anche per un terzino sinistro nel caso in cui Ghoulam non venisse confermato dall’ex tecnico del Milan“.