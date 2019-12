GdS – Il Sassuolo punta un gioiellino del Napoli, i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Sassuolo è alla ricerca di un’ala per rafforzare l’attacco. Le ultime indiscrezioni, segnalano che la squadra emiliana è pronta ad avanzare un’offerta ufficiale per Amin Younes. Il tedesco del Napoli, ha molte richieste in Bundesliga ma valuterà tutte le opzioni che gli arriveranno. La sensazione è comunque che voglia lasciare Napoli e nei prossimi giorni, con ogni probabilità, scopriremo quale sarà il futuro dell’ex giocatore dell’Ajax.