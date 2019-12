Futuro Ciciretti: una squadra di Serie B fa sul serio per l’ex Benevento, le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dell’Umbria, il Perugia è alla ricerca di un attaccante che possa rendersi utile per aiutare la squadra a centrare i playoff in Serie B. Il profilo giusto visionato dai dirigenti umbri, è quello di Amato Ciciretti. L’ala di proprietà del Napoli, è sempre rimasto ai margini del progetto azzurro e cerca una nuova sfida per rilanciarsi, Perugia infatti, sarebbe una destinazione a lui molto gradita. Per cui ci sono tutti i requisiti per vedere l’ex attaccante del Benevento lasciare il capoluogo campano, le trattative inizieranno le prossime settimane con le due società che saranno chiamate a trovare un accordo nel minor tempo possibile.