SKY – Incontro in corso per Lobotka, parti sempre più vicine: cifre e dettagli

Incontro in corso a Madrid tra Napoli e Celta Vigo per Stanislav Lobotka. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, le parti in queste ore si sarebbero avvicinate, ma l’ultima parola spetterebbe al presidente del club spagnolo. Presenti al summit Maurizio Micheli per il club azzurro e il direttore del Celta.

L’offerta del Napoli è di 16 milioni di euro più 2 di bonus, mentre la società spagnola ne chiede 20 senza bonus. L’intesa ancora non c’è, ma le due compagini si stanno avvicinando sempre di più alla fumata bianca. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.