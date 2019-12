Niccolò Ceccarini, esperto di mercato Tmw, ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha alzato l’offerta di rinnovo per Mertens e Callejon. Dries ha intenzione di continuare la sua avventura in maglia azzurra, ma ancora non c’è nessun accordo. Stessa proposta contrattuale per l’esterno spagnolo, ma le sue intenzioni non sono ancora chiare”.