Dall’Inghilterra – Liverpool su Insigne, avviati i sondaggi tra i due club: i dettagli

Il Liverpool è pronto ad investire una cifra importante per portare Lorenzo Insigne in Inghilterra. È questa l’indiscrezione lanciata da Sky Sporta UK. L’attaccante sarebbe sulla lista di Klopp da diverso tempo, ma adesso il capitano azzurro non è più incedibile come nelle scorse sessioni di calciomercato.

La dirigenza inglese avrebbe avviato i primi contatti con De Laurentiis per sondare la disponibilità del Napoli a lasciar partire il proprio attaccante. La cifra giusta potrebbe aggirarsi intorno ai 65 milioni di euro. In Inghilterra scrivono anche di un forte interessamento dell’Everton di Carlo Ancelotti.