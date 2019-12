Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, l’esterno offensivo del Napoli, Amin Younes, può finire già a gennaio al Sassuolo. Il tedesco è ormai in lista di sbarco ed è monitorato da vari club: in particolare, un suo approdo alla squadra di De Zerbi potrebbe risultare un “anticipo” per l’affare Boga, ivoriano in forza ai neroverdi e seguito dal Napoli.