ULTIM’ORA – Sky: “Fissato incontro col Celta per Lobotka! I dettagli dell’operazione”

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, il Napoli continua a trattare con il Celta Vigo per l’acquisto di Stanislav Lobotka. Fra lunedì sera e martedì mattina, in particolare, andrà in scena un incontro in Spagna tra le dirigenze dei due club.

L’incontro sarà fondamentale per capire la fattibilità dell’operazione. La richiesta del Celta Vigo si aggira sui 25 milioni, bonus compresi, mentre il Napoli è disposto a partire da una base di 15 milioni. Un accordo potrebbe essere trovato a metà strada, sui 17-18 milioni più bonus.