Mundo Deportivo – Due club inglesi interessati a Lobotka: la situazione

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di “Mundo Deportivo”, il Napoli non sarebbe l’unica pretendente in corsa per Stanislav Lobotka. Le fonti del quotidiano spagnolo fanno infatti sapere che sul centrocampista slovacco sono piombati, nelle ultime ore, gli interessamenti di Arsenal e West Ham.

Per cedere il cartellino del regista rimangono invece alte le richieste del Celta Vigo, fermo a 30 milioni di euro. Lobotka è, del resto, uno degli uomini chiave della squadra della Galizia: lo dimostra il fatto che sia sceso in campo da titolare per 17 partite in 18 giornate.