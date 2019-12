Lasse Schone, roboante acquisto estivo del Genoa, sarebbe rientrato nel casting per il regista in casa Napoli: l’ex Ajax sta faticando ad esprimersi in Liguria e potrebbe essere intenzionato a cambiare aria.

Secondo quanto raccolto alla redazione di Radio Kiss Kiss, la società azzurra starebbe lavorando ad un possibile scambio con Amin Younes, l’esterno tedesco piace infatti parecchio al patron Preziosi, che lo accoglierebbe quindi a braccia aperte in uno scambio di prestiti per 6 mesi.