Il Napoli lavora al mercato, per l’immediato e il futuro: Amrabat e Rrahmani, le sue rivelazioni in casa Hellas, sarebbero stati prenotati dalla società azzurri stando alle indiscrezioni rilasciate dalle principali emittenti italiane e non.

Ad esse va ad aggiungersi il Corriere di Verona, che questa mattina ha confermato il buon esito della trattativa.

30 milioni per il centrocampista e il difensore, pagati circa 5, insomma una plusvalenza di grande livello per il club veneto.