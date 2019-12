Il miglior giocatore di inizio stagione – Al secondo posto troviamo…

Un acquisto passato in sordina perché non ha un covo nome esotico ne un passato in club prestigiosi. La sua umiltà e la sua dedizione lo hanno portato, pian piano, a farsi notare da club come il Napoli e a diventarne, poi, punto fondamentale sulla destra. Parliamo di Giovanni Di Lorenzo, il terzino ex Empoli che dalla provincia è arrivato alla grande città con sacrifici ma anche consapevolezza che questo salto di qualità se lo meritava eccome.

In un inizio stagione zoppicante è stato uno dei pochi a correre e a mantenere sempre il livello molto alto: dal campionato passando per la Champions. Finanche in uno stadio come Anfield, che fa tremare il cuore solo a nominarlo, si è dimostrato capace di sapersi confrontare con chiunque, con la giusta sfrontatezza. Al di là dell’infortunio di Malcuit, è stato fin da subito pedina inamovibile prima con Ancelotti ed oggi con Gattuso.

Bravo in entrambe le fasi, sa difendere e crossare, cosa non proprio banale per i terzini di oggi sempre più propensi all’attacco. Un gol all’attivo, alla seconda giornata contro la Juventus, una rete che poco è servita ma ha dato vita fino all’autogol di Koulibaly al Napoli. Curiosità: da piccolo veniva soprannominato Batigol per la facilità in cui andava in porta, ma il destino gli ha poi ritagliato un ruolo differente ma comunque fondamentale. Un acquisto azzeccatissimo, considerando anche la giovane età. Classe 1993 e una carriera orgogliosa ancora da scrivere.