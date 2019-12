Tuttosport – Non solo Llorente e Callejon, un altro azzurro potrebbe trasferirsi: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, oltre agli acquisti, il Napoli si muoverà parecchio anche sul fronte cessioni. Già a gennaio infatti sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la squadra azzurra per approdare in nuovi lidi. Tra questi, oltre a Llorente e Callejon, ci sono anche Younes e Gaetano. Entrambi hanno voglia di giocare di più, troppo poche le presenze collezionate in questa stagione, e per il tedesco si sono mossi alcuni club di Bundesliga. Per cui non è da escludere che l’ex Ajax, di qui a poco, possa scegliere di chiedere il trasferimento.