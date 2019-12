L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha risposto ad alcune domande dei tifosi azzurri ai microfoni di Radio Marte sul mercato del Napoli, in special modo riguardo la questione terzino sinistro:

“Non credo che il Napoli abbia l’esigenza di prendere Ricardo Rodriguez. I partenopei mi sembrano coperti in quel ruolo, quindi non credo che andranno a investire in quel reparto”.