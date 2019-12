Sky – Altro nome per la fascia: Napoli e Roma si contendono Kolasinac, le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Napoli e Roma sarebbero in procinto di sfidarsi, oltre che in campo per un piazzamento in Champions League, anche in sede di calciomercato.

Il nome nuovo per la fascia sinistra è infatti Sead Kolasinac, laterale bosniaco attualmente in forza all’Arsenal. I giallorossi vorrebbero acquisirlo, magari aspettando anche giugno, per garantire un’alternativa efficace ad Aleksander Kolarov. Mentre il Napoli monitora sempre più laterali mancini, vista la situazione poco chiara relativa al rientro di Ghoulam.