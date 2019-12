Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la volontà di De Laurentiis è quella di trattenere i due polacchi, Milik e Zielinski, per metterli al centro del Napoli che verrà. Per questo motivo, in questi ultimi giorni, si è riaperto il discorso rinnovo con Zielinski che pare più vicino alla firma sul nuovo contratto rispetto a Milik per il quale vanno definiti alcuni dettagli. La volontà comunque di entrambe le parti è quella di continuare insieme almeno fino al 2024.