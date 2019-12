Sky – Non solo Amrabat e Rrahmani. Sbuca un nuovo nome per la prossima stagione

Il Napoli ha già le idee chiare su chi investire per la prossima stagione, nelle ultime ore arrivano da Sky, novità importanti sul fronte calciomercato. L’interesse forte per Amrabat e Amir Rrahmani, entrambi dell’ Hellas Verona, sta già trasformandosi in trattativa. Si cerca in queste ore l’intesa economica. Intanto il difensore Rrahmani si dice già pronto a vestire la maglia azzurra questa estate. Le cifre per entrambi i giocatori si aggira sui 30 milioni di euro, operazioni che potranno concludersi anche singolarmente qual ora non arrivasse il sì di entrambi. È degli ultimi minuti la notizia dell’inserimento del Napoli nella trattativa tra Atalanta e Spal per Igor, esterno destro brasiliano, già corteggiato dall’Inter che però non ha ancora concluso nessun tipo di trattativa.