Lang subito titolare con il Galtasaray, 73′ per l’ex azzurro

Subito in campo questo pomeriggio l’ex calciatore azzurro Noa Lang.
L’olandese è stato schierato titolare nella gara vinta facilmente dal Galatasaray in casa contro il Kayserisport per 4-0.
73 minuti è durata la partita di Lang, sostituito da Asprilla Y.
Le reti sono state segnate da Opoku (autogol), Osimhen su rigore, da Gabriel Sara e allo scadere da Icardi, sempre dagli undici metri.
La squadra di Istanbul dopo questo successo consolida il primo posto in Super Lig, inseguita a 6 lunghezze dal Fenerbahce.