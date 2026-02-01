Lang subito titolare con il Galtasaray, 73′ per l’ex azzurro

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-

Subito in campo questo pomeriggio l’ex calciatore azzurro Noa Lang.

L’olandese è stato schierato titolare nella gara vinta facilmente dal Galatasaray in casa contro il Kayserisport per 4-0.

73 minuti è durata la partita di Lang, sostituito da Asprilla Y.

Le reti sono state segnate da Opoku (autogol), Osimhen su rigore, da Gabriel Sara e allo scadere da Icardi, sempre dagli undici metri.

La squadra di Istanbul dopo questo successo consolida il primo posto in Super Lig, inseguita a 6 lunghezze dal Fenerbahce.

