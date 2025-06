Cristiano Ronaldo esagera: “Saudi League tra i Top 5 campionati”

L’eterno Cristiano Ronaldo a dispetto dell’età continua a non porsi limiti. Recentemente ha rinnovato con il club arabo dell’Al-Nassr il proprio contratto fino al 2027. L’ormai quarantenne portoghese ha ancora voglia ed obiettivi, come riportato in un’intervista trasmessa dal canale della propria squadra.

Cominciamo dall’ingaggio: Cristiano guadagnerà circa 500mila euro al giorno! Il portoghese poi reputa il torneo che lo vede protagonista già tra i migliori nel mondo: “Credo al 100% che siamo tra i migliori 5 campionati del mondo. chi dice il contrario non capisce niente di calcio“.

Poi, riferendosi ai suoi obiettivi: “Credo in questo progetto che ci porta fino al 2034. Voglio poi essere in forma per la Nazionale, il Mondiale 2026 è troppo importante per me“.

Idee chiare e ambizioni massime, questo è Ronaldo.