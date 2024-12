Ancelotti vince il titolo di miglior allenatore del 2024

A Doha si sono assegnati i titoli inerenti la stagione 2024 e come miglior allenatore a spuntarla è stato Carlo Ancelotti.

L’allenatore del Real Madrid, che ha avuto un’esperienza anche a Napoli ha trionfato precedendo l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, quello del Leverkusen imbattuto in stagione fino alla finale di Europa League (sconfitti dall’Atalanta di Gasperini) Xabi Alonso e l’allenatore dell’Argentina campione della Copa America Lionel Scaloni.

L’allenatore italiano, presente a Doha ha ritirato personalmente il titolo 2024, anno in cui ha trionfato in Champions League e si prepara per la finale del Mondiale per Club contro il Pachuca (campioni dell’America settentrionale) in programma domani alle ore 18.