Umberto Chiarello, intervenuto su Radio CRC, ha parlato della sfida di ieri a Torino.

Le sue parole sul match: “Il Napoli a Torino ha dimostrato di essere una squadra in miglioramento, in continua crescita. Può lottare per lo scudetto, anche Conte inizia a dire che questa squadra può dare fastidio. Contro la Lazio una prova importante per capire il livello di questa squadra”.