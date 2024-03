Cavani, che gol con il Boca! La rovesciata stupenda del numero 10

Edinson Cavani, ex calciatore del Napoli sempre rimasto legato alla città, dopo una lunga carriera in cui ha potuto indossare le maglie di Paris Saint-Germain, Manchester United e Valencia è attualmente un attaccante del Boca Juniors, storico club argentino. E proprio nella sua lunga carriera, grazie alle sue doti uniche, ha segnato quasi 500 gol in poco più di 800 partite, ma quello di stanotte è sicuramente tra i migliori. Nel match tra Boca e Central Norte, al 57′ l’uruguaiano ha segnato la seconda rete della sua partita con una rovesciata stupenda. Ecco il video:

¡GOLAZO DE BOCA! Cavani y una media chilena espectacular para el segundo del Xeneize ante Central Norte.

Miralo EN VIVO por @tycsports y https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉https://t.co/iRBRWG9bmQ#CopaArgentinaEnTyCSports⚽ pic.twitter.com/hpKS0apAIl — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 24, 2024