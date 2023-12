Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per la partita delle merengues contro il Villareal. Un giornalista ha posto poi la domanda sul rinnovo e lui, senza giri di parole, ha detto:

se la società dovesse essere contenta del mio operato, io non avrò problemi a prendere la penna e firmare. Allenare questo club predilige responsabilità ed è un onore farne parte. per il rinnovo c’è ancora tempo. Ne riparleremo!