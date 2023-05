Luis Enrique è un profilo che piace, e anche tanto, al Napoli, dato che ha idee tattiche molto simili a Luciano Spalletti, essendo un profilo internazionale, a cui aspira il presidente De Laurentiis.

Ma, essendo un nome che attira tanti, su di lui non c’è il Napoli, ma ci sono anche delle sirene che arrivano da altri campionati, in particolare dalla Premier League: infatti, sul tecnico iberico c’è l’attenzione del Tottenham.

Come riporta il sito Football Transfers, lo spagnolo è tra i profili che sta valutando la dirigenza degli Spurs, insieme a Brendan Rodgers, ex Leicester, dopo il no di Slot, tecnico che ha deciso di restare al Feyenoord.