Bayern Monaco-PSG è stato un super ottavo di finale, dove i tedeschi, allora allenati da Nagelsmann, hanno avuto la meglio sulla squadra dei francesi, ma questo potrebbe essere anche un duello sul prossimo mercato.

Infatti, entrambe le squadre sono alla ricerca di un centravanti, entrambe hanno messo nel mirino gli stessi obiettivo: Kolo Muani ed Osimhen, due giocatori molto simili e in rampa di lancio.

Ebbene, come riporta la stampa tedesca, il Bayern starebbe valutando l’idea di buttarsi su Kolo Muani, tant’è che avrebbe già avviato dei contatti con l’Eintracht per capire la fattibilità dell’operazione: il suo profilo sarebbe più gradito rispetto a quello di Osimhen.

Ma anche per alcuni dirigenti del Psg è così, per cui, chi dovesse prendere Kolo Muani, potrebbe scatenare un’offensiva ancor più forte nei confronti del Napoli per Osimhen, andando ad influire sul mercato degli azzurri.